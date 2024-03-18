18 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Информация для путешественников - В Астраханской области запустили цифровой гид для туристов

Бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Астраханской области создан при поддержке министерства экономического развития Астраханской области с целью популяризации туристических возможностей региона. Работа по продвижению турпотенциала региона и информированию гостей города активно ведется ведомством в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Астраханской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel.

Мобильный телефон в руке(2023)|Фото: Накануне.RU

Цифровой путеводитель познакомит гостей с главными достопримечательностями региона, подскажет, как прикоснуться к быту купеческих домой и древнему городу Сарай-Бату, воссозданному на месте одной из столиц Золотой Орды, посоветует, где покататься на теплоходе и верблюде, порыбачить и освоить вейкборд. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда многонациональной Астраханской области стоит отведать.

«Наш регион является одним из самых привлекательных для внутреннего туризма и регулярно входит в топ различных туристических рейтингов. Для комфортного пребывания в регионе путешественнику, в первую очередь, важна доступность информации о достопримечательностях, средствах размещения, туристических и гастрономических локациях и активностях. Цифровой гид — это помощник-путеводитель, который в любой момент может помочь сориентироваться гостю нашего региона и познакомить с туристическими возможностями Астраханской области», — отмечает заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Воспользоваться гидом МТС Travel по ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Астраханской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

Теги: туризм, туристические возможности, цифровой гид, внутернний туризм


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