Суд взыскал с Джигурды и его жены 500 тысяч рублей

Кунцевский районный суд Москвы взыскал с артиста Никиты Джигурды и его жены, олимпийской чемпионки Марины Анисиной 500 тыс. руб.

Иск подала С. Романова. В суде сообщили, что требования касались судебных расходов.

Ранее тот же суд удовлетворил требования той же С. Романовой к департаменту имущественных отношений Москвы, Джигурде и Анисиной о признании права собственности в порядке наследования по закону.

Джигурда и Анасина много лет судились за наследство умершей предпринимательницы Людмилы Браташ, с которой у Джигурды была интимная связь.