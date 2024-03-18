ВС России нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными.