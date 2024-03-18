18 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Проекты «Папа-предприниматель» и «Деловая мама» помогут астраханцам в ведении бизнеса

В Астрахани стартовали проекты «Папа-предприниматель» и «Деловая мама». Организовали мероприятие агентство по занятости населения и Астраханское региональное отделение общероссийской общественно — государственной организации «Союз женщин России». Генеральный партнер проектов — ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Напомним, что участники проектов — родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

В этом году поступило более 50 заявок на участие в проектах. Экспертной комиссией было одобрено 25 заявок с наиболее перспективными идеями. Среди которых: выращивание ягодных культур, зелени в теплицах, открытие спортивного клуба, пошив одежды, услуги по дизайну интерьера, изготовление корзин и другие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Для участников организовано бесплатное обучение предпринимательской деятельности и эффективному управлению бизнесом. Мам и пап научат составлять финансовые и маркетинговые планы, продвигать свой бизнес в социальных сетях, а также познакомят с успешными представителями бизнес-сообщества нашего региона. После обучения состоится конкурс бизнес-проектов, который пройдет в два этапа.

Первый этап проведут уже в эту пятницу 22 марта. Каждый участник предоставит экспертной комиссии свой бизнес-проект. Те, в свою очередь, отберут по 5 лучших среди мужчин и женщин, которые будут допущены ко второму этапу. В итоге два победителя получат главный приз — грант от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Все участники проектов получат сертификаты и памятные подарки. А тому, кто зарегистрирован в качестве безработных, служба занятости дополнительно окажет финансовую поддержку.

Теги: папа-предприниматель, бизнес-проекты, семьи с детьми


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