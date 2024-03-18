В Югре арестовали женщину, пытавшуюся поджечь урну для голосования

Когалымский городской суд Югры арестовал на два месяца женщину, которая пыталась поджечь урну на избирательном участке во время выборов президента России.

Информацию Накануне.RU подтвердили в суде. Под стражей она пробудет до 15 мая.

Напомним, местная жительница 1966 подожгла свой подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну. Пожар быстро потушили. Избирательный участок № 484 , на котором произошел инцидент, продолжил работу. Никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".