Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов поздравил всех с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

"Это знаковое и долгожданное событие 10 лет тому назад прочно вошло в нашу жизнь, в нашу российскую историю как Крымская весна. Крымская весна – это праздник всех, кто дорожит своей Родиной, любит благодатный уникальный крымский край, готов жить и трудиться во имя его процветания. Он является символом самостоятельности и демократичности жителей Крыма и Севастополя, сплоченности и согласия многонационального народа крымского полуострова, его стремления к свободе и справедливости", цитирует Владимира Устинова официальный сайт полпредства.

Полпред отмечает, что это историческое событие изменило не только Крым и Севастополь, но изменило и Россию.

"Нам есть чем гордиться – современный Крым уверенно идет вперед, успешно развивается и преображается на глазах. Созданы новые энергетическая и транспортная инфраструктуры, построены и модернизированы сотни объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Освоен выпуск новых видов продукции, открыли двери новые медицинские центры, школы и детские сады, благоустраиваются парки и скверы, реставрируются памятники культуры. За эти 10 лет открыты десятки новых объектов санаторно-курортного комплекса", - говорится в поздравлении Владимир Устинова.

Полпред высказывает уверенность, что впepeди "Республику Крым и город Севастополь ждeт eщe мнoгo дocтoйныx пoбeд, вмecтe мы cмoжeм peшить зaдaчи любoй cлoжнocти".