В Испании сообщили, что военные НАТО делают на Украине

Военные НАТО находятся на Украине с целью осуществления контроля за поставляемым Киеву вооружением, проведения разведопераций и обучения.

Об этом говорится в заголовке статьи испанской газеты Pais, посвященной теме пребывания военных НАТО на украинской территории, пишет РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после выборов прокомментировал слова лидера Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск Запада на Украину. Он заявил, что военнослужащие НАТО уже присутствуют там. По словам Путина, хотелось бы, чтобы Париж не усугублял российско-украинский конфликт, а способствовала мирному урегулированию.

"Мы ведь слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет – прежде всего, для них. Потому что они погибают. И в большом количестве", - указал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что позиция Макрона заключается в том, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой.