Тюменские нефтепроводчики подтвердили готовность к пожароопасному периоду

"Транснефть – Сибирь" в рамках подготовки объектов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период провело учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара в лесном массиве охранной зоны линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) им. В.Н. Чепурского Тюменского управления магистральных нефтепроводов, сообщили Накануне.RU

Готовность к оперативному реагированию на нештатную ситуацию природного характера продемонстрировали члены пожарного поста и добровольной пожарной дружины.

Цель - отработка и совершенствование действий оперативного персонала и членов добровольной пожарной дружины, проверка знаний и практических навыков работников в случае возникновения пожара в лесном массиве с переходом на территорию производственного объекта, работоспособности пожарной техники и исправности пожарно-технического вооружения.

По замыслу учений после затяжного зимнего периода в связи с резким повышением температуры воздуха на территории Тюменской области установилась сухая жаркая погода, в результате чего в лесном массиве вблизи станции возник ландшафтный пожар с переходом в верховой. Возникла угроза перехода огня на территорию станции. Для ликвидации возгорания в расчетное время к месту ЧС прибыла добровольная пожарная дружина. В ходе мероприятия было проведено боевое развертывание от пожарного автомобиля с прокладкой магистральной линии и подачей трех стволов.

"Для тушения ландшафтных пожаров пожарная охрана производственного объекта располагает двумя пожарными автомобилями, а также первичными средствами пожаротушения – лопаты, противопожарные полотна, ранцы, могут использоваться воздуходувки. Работники, участвующие в тренировке, четко знают порядок действий, принципы работы с оборудованием. Для этого мы регулярно проводим обучение и практические занятия", – начальник отдела пожарной безопасности Тюменского УМН Дмитрий Гриновецкий.

Условный пожар ликвидирован полностью в нормативные сроки. Комиссия пришла к выводу, что квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах нефтетранспортного предприятия, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.