18 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале виновница ДТП заплатит 1,3 млн рублей родственникам погибшей подруги

На Среднем Урале виновница ДТП выплатит компенсацию морального вреда родственникам своей погибшей подруги.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в марте 2022 года на 7-м километре Кольцовского тракта: 22-летняя Александра разогналась на Hyundai Getz до скорости 154 км/ч и при обгоне не справилась с управлением. Ее автомобиль ударился об отбойник, перелетел через все полосы и врезался в забор. Саму Александру выбросило из машины, с тяжелыми травмами она была доставлена в больницу. А подруга девушки, сидевшая на пассажирском сидении, погибла.

В дальнейшем Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнице аварии 1 год и 4 месяца в колонии-поселении. Тогда же Александра выплатила матери погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Однако осенью 2023 года отец и брат подруги обратились с иском о взыскании компенсации уже для них. Отец потребовал 2 миллиона рублей, брат – 1 миллион.

Суд удовлетворил требования частично: в пользу отца был взыскан 1 миллион рублей, в пользу брата – 300 тысяч рублей. Девушка с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Она просила учесть ранее выплаченную компенсацию матери, ее материальное положение и состояние здоровья. Александра настаивала на отмене решения, но Свердловский областной суд, изучив материалы, оставил его в силе.

Напомним, недавно в Екатеринбурге собственника детской игровой площадки обязали выплатить компенсацию за травму ребенка.

Теги: компенсация, ДТП, иск, суд


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