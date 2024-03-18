18 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменский музыкант исполнит песню "Человек, который изменил все" на Красной площади

Тюменский музыкант исполнит песню "Человек, который изменил все" на Красной площади, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Концерт "Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани" состоится в Москве 18 марта. Тюменец Никита Белов написал песню о президенте России Владимире Путине, вдохновившись фразой Александра Моора. Презентуя регион на международной выставке "Россия" на ВДНХ, губернатор Тюменской области назвал российского лидера человеком, который изменил все.

"Посвящаю этот трек россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего страны. Передаю привет Тюмени! Спасибо за поддержку", -сказал тюменский музыкант.

Песня "Человек, который изменил все" уже ворвалась на все музыкальные площадки и пользуется популярностью у слушателей – на сегодня клип посмотрели уже 487 883 человека.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в состав России Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Подписание состоялось сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму.

В Тюмени также проходит форум-концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как и 10 лет назад, тюменцы собрались вместе, чтобы громко заявить: "Крым - это Россия. Навсегда"

Открыл торжественную встречу клип тюменца Никиты Белова "Человек, который изменил все". Музыкант сегодня находится в Москве, где с главной сцены страны исполнит эту песню для всех жителей России.

Теги: песня, концерт, крым


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