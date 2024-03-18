18 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кремль: Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального*

Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального*, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", - отметил представитель Кремля.

"Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального*, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул", - пояснил Песков слова президента.

Накануне Путин высказался о смерти оппозиционера Алексея Навального*. "Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал действующий глава государства.

Он указал, что была идея обменять политика на тех, кто находится на Западе. "Я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь", - отметил Путин.

Напомним, в сентябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией информацию о том, что Навальный* якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США. По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылалось на источники среди чиновников нескольких стран, помимо Навального* рассматривались и другие осужденные российские оппозиционеры.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: песков, путин, навальный


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