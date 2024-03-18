Одну из пропавших под лавиной туристок на Камчатке нашли мертвой

Одна из туристок, попавших под лавину на перевале Красноармейском на Камчатке, найдена мертвой. Об этом товарищи погибшей сообщили спасателям по спутниковому телефону.

Ранее группа туристов из 11 человек шла по гребню, но была снесена с него, а потом попала под лавину. Два человека пропали. Теперь найдено тело одной из пропавших без вести.

Между тем, спасатели пока так и не добрались до места ЧП. Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил спасателей в районе Семеновского кордона, оттуда им предстоит на лыжах двигаться к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах.

"Метель и опасность схода лавин осложняют путь. Спасатели поддерживают связь с туристами. Они разбили лагерь для ночевки и ждут помощь", - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.