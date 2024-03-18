Футболисты "Урала" отправились в Эмираты на время паузы в чемпионате России

Футболисты "Урала" отправились в ОАЭ на время двухнедельной паузы в чемпионате России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, из-за непростых погодных условий и для сохранения тренировочного поля "Урал" был вынужден провести мини-сборы вне Екатеринбурга. В итоге принято решение сделать это в Эмиратах, на хорошо знакомых полях. Накануне подопечные Виктора Гончаренко провели там первую тренировку.

В Екатеринбург уральцы вернутся уже после игры с московским "Спартаком". Этот матч 22-го тура РПЛ пройдет в столице 29, 30 или 31 марта. Точная дата станет известна в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. "Уралу" на этой стадии предстоит встретиться с московским "Локомотивом".