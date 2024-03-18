18 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

ЦБ дал понять, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился

Центральный банк России провел с представителями топ-30 ведущих банков страны "воспитательный разговор", в ходе которого предложил отказаться от участия в нелегальном платежном рынке.

Речь идет, например, о платежах в адрес нелегальных казино и т.п. Регулятор дал понять, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился с лишением таковой Qiwi-банка.

Пока что речь идет о мягких и неформальных беседах, в которых банкам рекомендуют ограничить определенные операции, объем которых может составлять до 300 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант".

По данным издания, после отзыва лицензии у Qiwi-банка уже начали меняться схемы с привлечением структур в странах ближнего зарубежья.

Напомним, вкладчики QIWI-банка получат страховые выплаты через "Уралсиб". По данным АСВ, за выплатой страховок могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юрлиц. Всего выплаты могут составить 4,3 млрд руб.

В этой сумме не учтены QIWI-кошельки. Ранее регулятор заявил, что деньги на таких кошельках не покрываются страховкой АСВ, тем не менее, у банка достаточно активов, чтобы расплатиться и с держателями кошельков (общая сумма – около 4,4 млрд руб.), но выплаты им будут проводиться в третью очередь.

Теги: центральный банк, отзыв лицензии, рынок


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