Лидер украинских раскольников осквернил память умершего болгарского патриарха

Лидер украинских раскольников Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") прибыл в Болгарию на похороны умершего болгарского патриарха Неофита и тайком проник в алтарь храма после отпевания. Камеры запечатлели эту выходку.

Как самозванца, его не допустили служить, хотя не запретили присутствовать. Когда все иерархи вышли из святого алтаря, чтобы начать литийную процессию к гробнице, Думенко проник в алтарь. Во время Херувимской песни возмущенные верующие громко призывали раскольников и еретиков покинуть собор.

Как пишет "Правблог", глава Фанара экуменический патриарх Варфоломей тоже прибыл в Софию, чтобы продвинуть своего протеже Думенко и, возможно, оказать влияние на выборы нового патриарха. При этом упрекнул почившего патриарха Неофита в том, что тот не приехал на Критский собор, который теперь Варфоломей считает таким, который признал его начальство над православным миром.

Интересно, что президент Болгарии Румен Радев так и не встретился с Варфоломеем, хотя встреча планировалась.

