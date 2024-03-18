Baza: В Грозном наказали сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил Журавеля

В Грозном наказали сотрудников СИЗО, где сын главы ЧР Рамзана Кадырова Адам избил Никиту Журавеля, пишет Baza. Телеграм-канал ссылается на официальное письмо Следственного комитета.

Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного — они якобы были "привлечены к дисциплинарной ответственности".

В конце февраля Никита Журавель, которому вменяли сжигание Корана, получил три с половиной года колонии общего режима. Его обвиняли по двум статьям УК: "хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти", и "оскорбление чувств верующих". Хотя правонарушение было совершено в Волгограде, Журавеля этапировали в чеченский Грозный и судили там же.

Во время следствия 20-летнего Журавеля избили. СМИ сообщали, что нападавшим был несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров-старший не отрицал, что его сын участвовал в избиении в СИЗО, но силовики не нашли поводов для проверок и возбуждения уголовного или административного дела. В МВД отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на 15-летний возраст Адама Кадырова: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.