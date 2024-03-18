Американский адвокат УПЦ грозит санкциями украинским чиновникам

Если украинский режим проведет через Раду запрет Церкви, то депутатам, которые за это проголосуют, могут грозить санкции ЕС и Британии. Об этом заявил в своем обращении к Раде американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам.

Он отмечает, что законопроект немыслимый для цивилизованного государства. Он обязывает Церковь переписать свою каноническую историю в угоду политическому режиму, что просто абсурдно. Также он устанавливает множество критериев связи с Россией, которые не соответствуют четко определенным международным правовым стандартам религиозных ограничений.

Законопроект о запрете Церкви ранее был принят Радой в первом чтении.