Владимир Якушев: Урал и Западная Сибирь поддержали президента Путина

Полномочный представитель президента Владимир Якушев подвел первые итоги голосования на выборах главы государства в регионах Уральского федерального округа

"Благодарю жителей Уральского федерального округа за высокую активность в течение всех трёх дней голосования, честный и ответственный выбор, – подчеркнул Владимир Якушев. - Поздравляю нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах! Урал и Западная Сибирь – за президента Путина. За сильную и независимую страну!"

Полпред особо отметил, что выборы главы государства прошли в полном соответствии с законодательством. При этом и показатели явки, и уровень поддержки президента были беспрецедентными.

Владимир Якушев поблагодарил за работу всех сотрудников избирательных комиссий, силовых структур и других ведомств, которые обеспечили полную легитимность и безопасность выборов.

Самую высокую явку показал Ямало-Ненецкий автономный округ - 94,11%. В Ханты-Мансийском автономном округе – Юрге явка составила 87,13%. В Тюменской области – 84,3%, в Челябинской области - 79,03%, в Курганской области - 77,23%, в Свердловской области - 71,03%.