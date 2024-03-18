Боррель рассчитывает, что ЕС сегодня договорится об использовании российских активов

Главы МИД ЕС могут уже сегодня добиться политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов РФ для финансирования Украины. На это рассчитывает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Он также уточнил, что "надеется на принятие политического решения, которое позволит использовать именно доходы от активов РФ, а не сами средства, для усиления возможностей по финансированию обороны Украины".

Как сообщалось, власти Евросоюза намерены ускорить получение Украиной процентов, накопленных с замороженных российских активов. Как пишет Financial Times, речь может идти о сумме до 3 млрд евро – в зависимости от уровня процентов по замороженным счетам Банка России. Однако для передачи средств Брюсселю еще нужно согласовать и сумму, и возможные юридические и политические последствия с властями стран, входящих в ЕС.

За границей заморожены резервы России в сумме 300 млрд долларов. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear 3 млрд евро доходов за 9 месяцев 2023 года, тогда как за весь 2022 год такие доходы составили 821 млн евро.