18 Марта 2024
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Фото: организаторы XII спартакиады школьников &quot;Здоровое поколение&quot;

В Верхней Пышме состоялась спартакиада российских школьников

С 15 по 17 марта в Верхней Пышме прошла XII спартакиада школьников "Здоровое поколение".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, участники спартакиады, а это порядка 400 человек, - воспитанники спортивных школ, клубов и секций из Владимирской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей и республики Башкортостан. К состязаниям присоединилась также команда от Благотворительного фонда "Дети России", состоящая из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из города Арти.

Спортивная программа включала соревнования по баскетболу, настольному теннису, плаванию и лыжным гонкам. В распоряжение молодежи были предоставлены лучшие площадки Верхней Пышмы. Всего было разыграно девять комплектов медалей в личных и командных зачетах.

XII спартакиада школьников "Здоровое поколение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: организаторы XII спартакиады школьников "Здоровое поколение"

По результатам общекомандного зачета спортсмены из Серова, Верхней Пышмы и Кировграда заняли первое, второе и третье места соответственно. Все команды-участники получили подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

"Проводя подобные спортивные состязания, мы преследуем одну цель: сделать физкультуру и здоровый образ жизни популярными среди молодежи. Эта задача особенно актуальна в небольших городах, которые строятся вокруг промышленных предприятий. Соревнуясь друг с другом, ребята равняются на самых сильных, ловких, смелых сверстников, заряжаются желанием продолжать тренировки. Они не только закаляются физически, но и заводят новых друзей по всей России. Так мы воспитываем будущих граждан, а значит, формируем будущее всей страны", - рассказали организаторы.

Теги: школьники, спартакиада, Верхняя Пышма


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