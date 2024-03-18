В Верхней Пышме состоялась спартакиада российских школьников

С 15 по 17 марта в Верхней Пышме прошла XII спартакиада школьников "Здоровое поколение".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, участники спартакиады, а это порядка 400 человек, - воспитанники спортивных школ, клубов и секций из Владимирской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей и республики Башкортостан. К состязаниям присоединилась также команда от Благотворительного фонда "Дети России", состоящая из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из города Арти.

Спортивная программа включала соревнования по баскетболу, настольному теннису, плаванию и лыжным гонкам. В распоряжение молодежи были предоставлены лучшие площадки Верхней Пышмы. Всего было разыграно девять комплектов медалей в личных и командных зачетах.

По результатам общекомандного зачета спортсмены из Серова, Верхней Пышмы и Кировграда заняли первое, второе и третье места соответственно. Все команды-участники получили подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

"Проводя подобные спортивные состязания, мы преследуем одну цель: сделать физкультуру и здоровый образ жизни популярными среди молодежи. Эта задача особенно актуальна в небольших городах, которые строятся вокруг промышленных предприятий. Соревнуясь друг с другом, ребята равняются на самых сильных, ловких, смелых сверстников, заряжаются желанием продолжать тренировки. Они не только закаляются физически, но и заводят новых друзей по всей России. Так мы воспитываем будущих граждан, а значит, формируем будущее всей страны", - рассказали организаторы.