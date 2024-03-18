В Подмосковье мальчику удалили жабры

В подмосковном городе Видное четырехлетнему ребенку удалили жабры. Точнее, рудименты жаберных щелей, которые у каждого человека появляются на одном из этапов развития эмбриона. Но потом в норме жаберные щели зарастают.

У мальчика, поступившего в городскую больницу, на шее обнаружились жаберные дуги из костной ткани.

Обычно если у человека не зарастают жаберные щели, образуется замкнутый с двух сторон канал, который может перерасти в кисту. В ее стенках могут оставаться мышечные волокна, частицы хряща, слизистой или желез. Очень редко встречаются жаберные дуги из костного материала, передает Shot со ссылкой на заведующую отделением детской хирургии Видновской городской больницы Викторию Жиронкину.

Операция по удалению рудимента длилась несколько часов, сейчас ребенок чувствует себя хорошо.