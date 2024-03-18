18 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: https://t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин встретился с астраханскими участниками Всемирного молодежного фестиваля

Встреча прошла в рамках двухдневного форума «Действуй!». Молодые активисты рассказали губернатору Астраханской области об опыте участия в международном мероприятии, которое состоялось по указу Президента РФ на федеральной территории «Сириус». Ребята подарили главе региона символ проекта — плюшевого Чебурашку.

(2024)|Фото: https://t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поделился своими впечатлениями о встрече в своем телеграм-канале: "Всемирный фестиваль молодежи стал уникальным событием, которое объединило гостей из 188 стран на федеральной территории «Сириус». Астраханскую область представляли 90 участников и 25 волонтеров. Но талантливой молодежи у нас гораздо больше, и поэтому образовательная программа продолжилась на региональном этапе.

У ребят родилось много интересных идей и проектов. Так, Наталья Фильчева предложила создать в Астрахани центр уличной культуры, где у творческой молодежи будет возможность развивать разные направления стрит-искусства. Артем Баклушин – участник СВО, поделился идеей проводить курсы по оказанию первой помощи для детей из детских домов. И таких инициатив много, обязательно поможем их реализовать.

Спасибо всем, кто достойно представил наш регион на всемирной площадке. Вы показали, что у нас в Астраханской области живет и учится яркая, одаренная молодежь, активно участвующая в жизни родного региона и всей страны."

(2024)|Фото: https://t.me/babushkin30

(2024)|Фото: https://t.me/babushkin30

(2024)|Фото: https://t.me/babushkin30

(2024)|Фото: https://t.me/babushkin30

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