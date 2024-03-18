Волонтеры раскритиковали прикамскую птицефабрику, заявившую о помощи бездомным кошкам

18 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ставка на МС-21 пока не оправдывается

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Волонтеры раскритиковали прикамскую птицефабрику, заявившую о помощи бездомным кошкам

Волонтеры центра помощи бездомным животным "Муркот" раскритиковали комментарий руководителя птицефабрики "Комсомольская" Игоря Белькова, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, волонтеров возмутило то, что про обожженных кошек, руководитель предприятия сказал, что им был причинен "незначительный вред здоровью". Также критике подверглось заявление об оплате лечения пострадавших животных.

"С фабрикой подписан договор на перевод 20 тыс. руб. При долге за лечение двух травмированных кошек в сумме более 69 тыс. руб. - фабрика частично покрыла затраты. Волонтерами центра "Дозор" было вывезено с фабрики 37 кошек! Всех животных необходимо обрабатывать, кастрировать, вакцинировать, некоторым необходимо лечение. Из 20 тыс. руб., любезно предоставленных фабрикой, 10 тыс. внесено в клинику на частичную оплату ветеринарных услуг на вывезенных животных", - говорится в сообщении.

Корм, который птицефабрика поставляет пострадавшим животным - 40 кг фарша из куриных шей. Зоозащитники отмечают, что кости - это не самый подходящий корм для восстановления животных с ожогами гортани.

"Люди со всей страны сплотились (даже из зоны СВО) и присылают помощь пострадавшим животным, пишут слова поддержки и сочувствия. Что мы видим от руководителя фабрики: ложь и подачки!" - пишут в группе "Муркот".

Ранее в Прикамье зоозащитники начали собирать массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская". По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

Выживших кошек доставили в стационар ветклиники. У них обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Один доставленный котенок все равно умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Теги: птицефабрика, кошки, жестокое обращение сживотными


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2024 11:59 Мск Сотрудника прикамской птицефабрики, сжегшего кошек, уволили
Ранее 14.03.2024 16:15 Мск В Прикамье сожжение кошек сочли жестоким обращением с животными
Ранее 06.03.2024 12:44 Мск В Прикамье волонтеры пишут обращения в Госдуму из-за сожженных на птицефабрике кошек
Ранее 05.03.2024 16:30 Мск Волонтеры сообщили о сожжении кошек на птицефабрике в Прикамье

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети