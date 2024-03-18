Волонтеры раскритиковали прикамскую птицефабрику, заявившую о помощи бездомным кошкам

Волонтеры центра помощи бездомным животным "Муркот" раскритиковали комментарий руководителя птицефабрики "Комсомольская" Игоря Белькова, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, волонтеров возмутило то, что про обожженных кошек, руководитель предприятия сказал, что им был причинен "незначительный вред здоровью". Также критике подверглось заявление об оплате лечения пострадавших животных.

"С фабрикой подписан договор на перевод 20 тыс. руб. При долге за лечение двух травмированных кошек в сумме более 69 тыс. руб. - фабрика частично покрыла затраты. Волонтерами центра "Дозор" было вывезено с фабрики 37 кошек! Всех животных необходимо обрабатывать, кастрировать, вакцинировать, некоторым необходимо лечение. Из 20 тыс. руб., любезно предоставленных фабрикой, 10 тыс. внесено в клинику на частичную оплату ветеринарных услуг на вывезенных животных", - говорится в сообщении.

Корм, который птицефабрика поставляет пострадавшим животным - 40 кг фарша из куриных шей. Зоозащитники отмечают, что кости - это не самый подходящий корм для восстановления животных с ожогами гортани.

"Люди со всей страны сплотились (даже из зоны СВО) и присылают помощь пострадавшим животным, пишут слова поддержки и сочувствия. Что мы видим от руководителя фабрики: ложь и подачки!" - пишут в группе "Муркот".

Ранее в Прикамье зоозащитники начали собирать массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская". По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

Выживших кошек доставили в стационар ветклиники. У них обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Один доставленный котенок все равно умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело.