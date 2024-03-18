ФСБ задержала в Крыму девушку, готовившую теракт на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

По данным спецслужбы, женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. Ее задержали в Симферополе.

Возбуждены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и госизмене. У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, передает ТАСС.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который планировал устроить теракт на Трассибирской железнодорожной магистрали – на ее участке в Свердловской области. По данным спецслужбы, 62 летний мужчина мог действовать по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины.