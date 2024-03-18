Нефть Brent подорожала до 86 долларов

Нефть марки Brent продолжает дорожать. Сегодня стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE поднялась до $86 за баррель, так дорого они не стоили с начала ноября 2023 года. Также дорожает и американская нефть WTI, другие марки тоже подтягиваются.

Нефть дорожала и на прошлой неделе. Тогда Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 110 тыс. баррелей (до 1,3 млн баррелей в сутки). По мнению аналитиков агентства, такой спрос вызовет дефицит нефти и, как следствие, рост цен.