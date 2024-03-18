18 Марта 2024
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Фото: Накануне.ru

Правительство предложило разорвать соглашение с Украиной о культурных центрах

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона о денонсации Соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах.

Соглашение было подписано в Москве еще в 1998 году, а вступило в силу только в 2012 году после ратификации Россией (Украина ратифицировала его еще в 1999 году). В его рамках предусматривалось создание Российского центра науки и культуры в Киеве, который был открыт в 2007 году. После переворота 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям нацистов. А в 2021 году и вовсе был вынужден полностью прекратить работу.

Киев прекратил деятельность своего центра в 2022 году, после начала СВО и разрыва дипотношений с Россией. При этом соглашение формально продолжает действовать. Оно было заключено на пять лет и автоматически продлевается на пятилетние периоды. Текущий пятилетний период закончится только в 2027 году, но на основании Венской конвенции есть возможность денонсировать соглашения и раньше, отмечают в Правительстве.

Теги: культурный центр, украина


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