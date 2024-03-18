Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента России

Явка на выборах президента РФ в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда, это 77,44%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

Всего на выборах президента РФ по состоянию на 10:00 мск проголосовали 87 миллионов 113 тысяч 127 избирателей.

После обработки 99,75% протоколов Владимир Путин получил 87,29% голосов. Второе место на выборах занял Николай Харитонов (4,30%), третье — Владислав Даванков (3,84%). Четвертое место занял Леонид Слуцкий, набравший 3,21%. Официально итоги выборов ЦИК РФ подведет 21 марта.

Ранее в МИД РФ назвали активность избирателей за рубежом на выборах "беспрецедентной", заявив, что проголосовали больше 372 тысяч человек.