В России расширят трудовые права мигрантов

Министерство финансов разрабатывает законопроект, предусматривающий для иностранцев возможность работать по одному патенту на территории нескольких регионов России. Уведомление о разработке такого законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Сейчас иностранец может работать только в том регионе, на территории которого ему выдан патент. А работодатель не может привлекать иностранца к работе по патенту вне пределов региона, в котором был получен патент. Однако 27 февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой расширить права трудовых мигрантов. Общественное обсуждение проекта продлится до 29 марта. Никаких подробностей больше не приводится.

В России работают более 10 миллионов трудовых мигрантов, сообщил в декабре президент РФ Владимир Путин.

В 2023 году в России было выдано более 2 миллионов трудовых патентов. Каждый обладатель патента должен уметь изъясняться на русском языке как минимум на базовом уровне. Однако на практике это происходит далеко не всегда, что говорит о высокой коррумпированности этой сферы, отмечают многие эксперты. Так, в 2022 году

губернатор Калужской области Владислав Шапша с внезапной проверкой посетил Многофункциональный миграционный центр, где столкнулся с мигрантами из Средней Азии, которые пришли оформлять документы с уже полученными сертификатами о знании русского языка, но не умеющими связать двух слов.

Недавно Минтруд подготовил законопроект, по которому трудовых мигрантов, прибывших в Россию по организованному набору, могут обязать покинуть страну, если те работают не по профилю. В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. Вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранца. Член СПЧ Кирилл Кабанов считает это "креативно-позитивной заготовочкой для заголовков", потому что мигранты массово приезжают, в том числе нелегально, и работают где хотят.