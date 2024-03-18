Мужчину арестовали за запуск пиротехники на избирательном участке в Хакасии

В Хакасии на два месяца отправили под стражу мужчину за запуск пиротехники на избирательном участке. На него завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщила пресс-служба Черногорского городского суда.

По версии следствия, вечером 15 марта мужчина зашел в здание администрации Черногорска, где работала территориальная избирательная комиссия, и взорвал пиротехническое изделие. Следствие считает, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

17 марта в здании избирательного участка в Перми в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте произошел взрыв. Сообщалось, что 64-летняя женщина пронесла на участок большую петарду и подорвала ее в туалете. По предварительной информации telegram-канала Baza, ей якобы оторвало руку. Из здания были эвакуированы 50 человек.