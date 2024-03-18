В Москве задержали мужчину, подобравшего чужой конверт с деньгами

В Москве мужчина выронил конверт с деньгами (валюта на 780 тыс. руб.) на пешеходном переходе. Это заметил проезжавший мимо водитель иномарки. Ради такого случая он даже нарушил правила, остановился на переходе и вышел из машины, чтобы подобрать конверт. Затем он сел в машину и уехал. Ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения, она же зарегистрировала номер машины похитителя.