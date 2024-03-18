Сотрудника прикамской птицефабрики, сжегшего кошек, уволили

18 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ставка на МС-21 пока не оправдывается

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Сотрудника прикамской птицефабрики, сжегшего кошек, уволили

На птицефабрике "Комсомольская" в Кунгурском районе Пермского края прокомментировали информацию о сожжении бездомных кошек на предприятии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно заявлению птицефабрики, служба внутренней безопасности птицефабрики в настоящий момент проводит внутреннюю проверку для установления всех деталей происшествия и активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов.

"Наше предприятие со всей ответственностью относится к защите окружающей среды и соблюдению всех стандартов биобезопасности, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов. В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике", - рассказал директор птицефабрики "Комсомольская" Игорь Бельков.

Он отметил, что у многих сотрудников предприятия есть домашние животные, в том числе кошки, потому никто не мог подумать, что такое могло произойти.

"Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе. Новость о том, что кто-то из них решил нанести вред животным, стала для нас громом среди ясного неба. Подобным людям не место среди наших сотрудников. По результатам служебной проверки причастное к этому лицо понесет наказание в рамках заведенного уголовного дела. Кроме того, все сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций, а контроль за соблюдением правил будет усилен", - заявил он.

Ранее в Прикамье зоозащитники начали собирать массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская". По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

Выживших кошек доставили в стационар ветклиники. У них обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Один доставленный котенок все равно умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Теги: птицефабрика, кошки, жестокое обращение сживотными


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2024 13:26 Мск Волонтеры раскритиковали прикамскую птицефабрику, заявившую о помощи бездомным кошкам

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.03.2024 16:15 Мск В Прикамье сожжение кошек сочли жестоким обращением с животными
Ранее 06.03.2024 12:44 Мск В Прикамье волонтеры пишут обращения в Госдуму из-за сожженных на птицефабрике кошек
Ранее 05.03.2024 16:30 Мск Волонтеры сообщили о сожжении кошек на птицефабрике в Прикамье

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети