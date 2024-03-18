Сотрудника прикамской птицефабрики, сжегшего кошек, уволили

На птицефабрике "Комсомольская" в Кунгурском районе Пермского края прокомментировали информацию о сожжении бездомных кошек на предприятии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно заявлению птицефабрики, служба внутренней безопасности птицефабрики в настоящий момент проводит внутреннюю проверку для установления всех деталей происшествия и активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов.

"Наше предприятие со всей ответственностью относится к защите окружающей среды и соблюдению всех стандартов биобезопасности, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов. В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике", - рассказал директор птицефабрики "Комсомольская" Игорь Бельков.

Он отметил, что у многих сотрудников предприятия есть домашние животные, в том числе кошки, потому никто не мог подумать, что такое могло произойти.

"Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе. Новость о том, что кто-то из них решил нанести вред животным, стала для нас громом среди ясного неба. Подобным людям не место среди наших сотрудников. По результатам служебной проверки причастное к этому лицо понесет наказание в рамках заведенного уголовного дела. Кроме того, все сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций, а контроль за соблюдением правил будет усилен", - заявил он.

Ранее в Прикамье зоозащитники начали собирать массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская". По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

Выживших кошек доставили в стационар ветклиники. У них обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Один доставленный котенок все равно умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело.