18 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мошенники заставили жительницу Первоуральска поджечь петарду в отделении Сбера

На Среднем Урале мошенники заставили женщину напасть на офис банка, в котором ей не удалось оформить кредит.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка России, все началось с того, что телефонные аферисты уговорили 48-летнюю жительницу Первоуральска взять кредит в Сбере. Однако она получила отказ в снятии наличных, поскольку банк заблокировал операцию как подозрительную. Тогда женщина оформила кредитные карты в других банках, продала личный автомобиль и перевела деньги на "безопасные счета" мошенников, лишившись более 700 тысяч рублей.

Затем ей стали поступать звонки от лжесиловиков, которые предложили ей поучаствовать в "операции по поимке обманувших ее мошенников". Для этого жертву заставили поджечь петарду в отделении Сбера, что она и сделала. Сотрудники банка оперативно эвакуировали клиентов и вызвали группу быстрого реагирования. Поджигательницу задержали на месте, пострадавших нет.

В департаменте безопасности Сбербанка советуют: ни в коем случае не вступайте в сомнительные диалоги, не предоставляйте никому свои данные, не переводите деньги и не совершайте какие-либо действия по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись и какие бы истории ни рассказывали. В случае сомнений можно обратиться с ними в офис банка, где прояснят ситуацию.

Ранее сообщалось, что за последние годы количество нападений на офисы Сбербанка на Урале существенно сократилось.

Теги: банк, петарда, мошенники, Первоуральск


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