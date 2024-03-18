Мошенники заставили жительницу Первоуральска поджечь петарду в отделении Сбера

На Среднем Урале мошенники заставили женщину напасть на офис банка, в котором ей не удалось оформить кредит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка России, все началось с того, что телефонные аферисты уговорили 48-летнюю жительницу Первоуральска взять кредит в Сбере. Однако она получила отказ в снятии наличных, поскольку банк заблокировал операцию как подозрительную. Тогда женщина оформила кредитные карты в других банках, продала личный автомобиль и перевела деньги на "безопасные счета" мошенников, лишившись более 700 тысяч рублей.

Затем ей стали поступать звонки от лжесиловиков, которые предложили ей поучаствовать в "операции по поимке обманувших ее мошенников". Для этого жертву заставили поджечь петарду в отделении Сбера, что она и сделала. Сотрудники банка оперативно эвакуировали клиентов и вызвали группу быстрого реагирования. Поджигательницу задержали на месте, пострадавших нет.

В департаменте безопасности Сбербанка советуют: ни в коем случае не вступайте в сомнительные диалоги, не предоставляйте никому свои данные, не переводите деньги и не совершайте какие-либо действия по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись и какие бы истории ни рассказывали. В случае сомнений можно обратиться с ними в офис банка, где прояснят ситуацию.

Ранее сообщалось, что за последние годы количество нападений на офисы Сбербанка на Урале существенно сократилось.