Путин занимает второе место на выборах президента на участке в Новосибирском госуниверситете

Действующий президент России Владимир Путин занимает второе место по результатам подсчета бюллетеней на участке №1953 в Новосибирском государственном университете, об этом свидетельствуют данные ЦИК, на них обратил внимание RTVi.

У Путина на этом участке только 40,7% голосов, у Владислава Даванкова – 42,5%.

В Новосибирской области в целом Даванков набирает 6,4% - это второе место. По предварительным данным, Даванков также идет вторым в Свердловской области (7,31%) и в Москве (6,65%).

В целом по России, согласно данным на сайте ЦИК, Путин набирает 87,31% голосов по итогам обработки 99,69% протоколов.