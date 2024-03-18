Более 60% россиян столкнулись с отказом в кредите в 2024 году

Большинство россиян (66%) столкнулись с отказом в получении кредита в 2024 году. Эти данные были получены из опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, пишет "Газета.Ru".

Об отсутствии отказов сообщили 32% респондентов. Еще 2% затруднились с ответом.

90% людей, получивших отказ в кредите, не знали причин такого решения со стороны банка или микрофинансовой организации. Остальные 10% знали причину или затруднились с ответом.

38% опрошенных сообщили, что после рассмотрения заявки на кредит банк или МФО снижали фактическую сумму кредита. 47% не сталкивались с подобной ситуацией, 15% затруднились с ответом.

Напомним, российские власти обязали банки предупреждать клиентов о критичном росте долговой нагрузки. С 1 января 2024 года кредиторы должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого потенциального заемщика. ПДН рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к суммарному объему его доходов. Если показатель окажется выше 50%, то такого клиента должны предупредить о высоких рисках.

В конце декабря сообщалось, что россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей при галопирующем росте ключевой ставки. В прошлом году граждане РФ рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023 года кредитный портфель населения увеличился на 6 трлн руб. Прирост оказался максимальным за всё время ведения статистики.