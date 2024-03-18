18 Марта 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот с трансляции послания

В Тюменской области Владимир Путин получил 84,4% голосов при явке 84,3%

Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области (за исключением трех участков) составила 84,3%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Итоги прошедших трехдневных выборов подвел председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Действующий президент России Владимир Путин получил 84,4% голосов жителей региона. 839 051 избирателей Тюменской области проголосовали за Владимира Путина на выборах президента РФ

Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: второе место у кандидата Леонида Слуцкого. Его поддержали 6,27% избирателей. Это 61 999 человек. Третье место у Николая Хартонова. Он заручился поддержкой 60 тыс. 244 избирателей. На четвертом месте Владислав Даванков, набравший 2,04% или 20 188 голосов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что победа президента Владимира Путина на выборах – победа всех граждан нашей страны. Политик полагает, что результат на выборах превзошел ожидания, и он – ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.

"Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Путину. Опираясь на такую поддержку, наш президент может еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан", - написал Володин в своем telegram-канале.

Теги: Владимир Путин, выборы, голосование


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