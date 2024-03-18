Нигер разорвал военное соглашение с США

Нигер разрывает военное сотрудничество с США, решение вступает в силу немедленно. Об этом заявил официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман. Причина - нарушение суверенитета Нигера.

По его словам, заключенное с США в 2012 году соглашение было навязано Нигеру против его интересов. Фактически это было колониальным "соглашением". США рассматривают Африку только с точки зрения своих интересов. Так, на прошлой неделе состоялся трехдневный визит заместителя госсекретаря США по Африке Молли Фи. Она нарушила дипломатический протокол, не сообщив точную дату своего приезда, цель визита и состав делегации, а также пренебрежительно отнеслась к диалогу с властями страны. Это стало последней каплей для властей Нигера, сказал Абдраман.

В декабре Нигер прекратил военное партнерство с ЕС.

Как пишет "Рейтер", в 2023 году в Нигере находилось более тысячи американских военнослужащих и американская база беспилотников. А Нигер для США является важным плацдармом, с которого можно выполнять разведывательную деятельность и полеты в другие страны региона.

Обозреватель Юрий Подоляка считает это хорошей новостью, но случайно такое не происходит. Недавно начала свою деятельность новая структура от Минобороны РФ "Африканский корпус". Это дало возможность лидерам Африки пойти на конфронтацию с Госдепом США и уже вместе с Россией выдворить американцев и французов с континента.

"В Нигере расположены целых три военных базы США, их ликвидация - огромный шаг в деле освобождения Африканского континента от НАТОвского колониализма. На Африканском континенте, как и во времена СССР, Россия является силой, которая всегда поможет выгнать колонизаторов", - написал Подоляка.

Напомним, в конце июля в Нигере группа военных отстранила президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества. Было разорвано военное соглашение с Францией. К концу года французские войска полностью покинули Нигер.