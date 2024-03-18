Собянин охарактеризовал дату воссоединения Крыма и России

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что сегодня, 18 марта, – день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить.

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"10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости", - написал Собянин в своем telegram-канале.

Благодаря сплочению России и объединению граждан "мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности", считает Собянин.

"За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились. Многое уже сделано, но также многое ещё впереди. За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции", - написал Собянин.

В марте 2014 г. Крым вошел в состав России по итогам референдума: решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.