ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% - прогноз

Центральный банк России на ближайшем совете директоров (в пятницу, 22 марта) снова сохранит ключевую ставку на уровне 16%, считают аналитики. В качестве альтернативного варианта они называют повышение ставки на 0,5-1%, но отмечают, что это маловероятный сценарий, пишут "Ведомости".

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что при обсуждении ключевой ставки в прошлый раз рассматривались также два варианта – 16% без изменений и повышение.

Регулятор объяснял решение о сохранении ставки в 16% некоторым снижением инфляционного давления, но в то же время тренд этот настолько неустойчив, что речи о снижении ставки в ближайшее время идти не может.