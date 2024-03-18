В Екатеринбурге осужден сибирский "химик", у которого изъяли 11 кило наркотиков

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, у которого при задержании было изъято 11 килограммов наркотиков. Ближайшие годы он проведет за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Новосибирска. Он входил в организованную группу по производству и сбыту наркотиков и был так называемым "химиком-лаборантом". Как показало расследование, в ноябре 2022 года сибиряк арендовал двухэтажный дом в коллективном саду в Березовском, где устроил лабораторию для серийного производства мефедрона.

В сентябре 2023 года он сделал партию запрещенного вещества, расфасовал его по пакетам и положил в рюкзак. Для закладки наркотика в тайники он вышел из дома, но был задержан силовиками. В ходе обыска у "химика" изъяли около 11 кг наркотиков.

Как отметили в прокуратуре, сам мужчина полностью признал свою вину. Сегодня, 18 марта, Свердловский областной суд назначил ему 15 лет и 2 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.