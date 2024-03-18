Бюллетени, залитые зеленкой на выборах в Москве, учли

Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента РФ в Москве, учли, они оказались читаемы. Об этом сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Залитые "зеленкой" 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено", - сказал Реут.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) на девушку, залившую зеленкой урну (и бюллетени в ней) на одном из участков на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушку задержали.

Случаи порчи бюллетеней чернилами зафиксированы еще в нескольких регионах РФ, в частности, в Ростове, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Екатеринбурге, где с зеленкой пришла профессор УрФУ.