В России запустят новый федеральный проект оздоровления водоемов

В России запустят новый федеральный проект оздоровления водоемов "Вода России". Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Причиной является обмеление многих рек, уменьшение популяции видов рыб. 9 апреля комитет Госдумы по экологии проведет совещание совместно с чиновниками из Минприроды. Основными направлениями проекта должны стать строительство и реконструкция очистных и гидротехнических сооружений, расчистка водоемов, повышение рыбохозяйственного потенциала, восстановление мелиоративных систем и др.

В докладе, подготовленном научным руководителем Института водных проблем РАН Виктором Даниловым-Данильяном и академиком РАН Борисом Порфирьевым для сборника Агентства стратегических инициатив "Горизонт-2040", говорится о том, что нехватка воды ощущается в Калмыкии, некоторых районах Ставрополья, Краснодарского края, Курганской и Оренбургской областей. А степная часть Крыма обеспечена водой только благодаря Северо-Крымскому каналу. Остальные регионы дефицита пока не испытывают, но это без учета четырех новых регионов. Но проблема имеет тенденцию к усугублению.

В феврале Минсельхоз предложил запретить вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море до конца года за исключением всего десяти дней — с 20 по 30 апреля. В этот же список попали плотва и сельдь-черноспинка. Причина - их малочисленность. Также резко снизилась численность осетров, 80% которых искусственного происхождения.

В России проблемными являются такие великие реки, как Волга, Дон, Обь, Иртыш.