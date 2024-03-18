Мошенники обманули москвича, приехавшего в командировку на Урал

В полицию Нижнего Тагила обратился житель Москвы, ставший жертвой аферистов.

Как сообщили Накануне.RU в тагильском управлении МВД, мужчина был в рабочей командировке в Свердловской области, когда с его банковской карты похитили более 180 тысяч рублей. Выяснилось, что еще до отъезда в командировку столичному гостю позвонил незнакомец, представился сотрудником компании сотовой связи и предложил продлить договор на оказание услуг. Неизвестный пояснил, что сделать это очень просто: надо лишь продиктовать ему код из SMS-сообщения. Москвич так и сделал и тут же забыл о звонке.

Потом он узнал, что с момента общения с "представителем компании сотовой связи" произошло 22 операции по списанию его денег. Ими оплатили онлайн-кинотеатр, покупку авиабилетов на сайте, а еще 40 тысяч перевели на банковскую карту. Обнаружив списание средств, владелец тут же обратился в техподдержку банка и заблокировал карту. Уже находясь на Урале, он заявил в полицию.

Тагильские силовики возбудили уголовное дело по статье "Хищение денежных средств с банковского счета". В полиции напоминают, что в последнее время мошенники очень часто используют подобную схему обмана, действуя от имени оператора сотовой связи и говоря о необходимости продления абонентского договора. Свердловчанам советуют быть предельно внимательными и не поддаваться на провокации аферистов.