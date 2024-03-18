Уральские спортсмены встретили Великий пост в старинном храме

Спортсмены Иван Штырков и Михаил Рагозин посетили богослужение, которое проходило в старинном уральском храме во имя Архангела Михаила в селе Новоипатово. Храм был восстановлен из руин учредителями Фонда святой Екатерины.

Бойцы ММА вместе с детьми из местного реабилитационного центра молитвой встретили Великий пост.

После службы, уже в трапезной, ребята получили подарки — спортивные футболки от бойцовского клуба «Архангел Михаил», а повара ресторана Neoni накормили детей вкуснейшими блинами и пирогами.

Встреча прошла в минувшие выходные, а уже с сегодняшнего дня православные верующие начали готовиться к празднику Светлой Пасхи.