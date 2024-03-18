Наталья Поклонская во время выборов президента активизировалась в соцсетях

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская резко активизировалась в соцсетях. Ее активизация совпала с тремя событиями: днем рождения Поклонской, выборами президента России и десятилетием вхождения Крыма в состав РФ.

С июня 2022 года, когда Поклонская стала помощником генерального прокурора России, в ее соцсетях почти не было постов. Тогда она объяснила свое отстранение от публичности: "Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ".

Но теперь Поклонская словно забыла об обещании (или ушла с должности). Накануне выборов она встретилась со студентами и презентовала им свою новую книгу, а теперь благодарит за поздравления с днем рождения своих поклонников (в 2023 году ко дню рождения тоже были поздравления, но репостов праздничных Поклонская не делала). Также экс-прокурор Крыма дала интервью малоизвестному проекту "Мужской разговор с Юрием Мильчинским" (665 подписчиков на YouTube, выходит на "8 канале" в Крыму).