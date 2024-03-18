18 Марта 2024
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Экономика Республика Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму занялись поиском альтернативы SWIFT

В Крыму разрабатывают альтернативную SWIFT систему клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами.
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"Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении", - сказал РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Ранее крупные китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Отмечается, что данные три банка, а также Agricultural Bank of China в прошлом году стали основными кредиторами российских банков в Китае. Китайские организации объясняют отказы российским клиентам "внутренней политикой компании".

До этого китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Аналогичное решение принято для организаций из Белоруссии. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию. В данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

Примерно в это же время выяснилось, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Теги: Георгий Мурадов, SWIF, банк, Крым


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