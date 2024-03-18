18 Марта 2024
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Михеев: МОК должен спрашивать израильских спортсменов об их отношении к бомбежкам сектора Газа

Олимпиада, которая формально является соревнованием спортсменов, по факту является частью русофобской политики Запада. Потому что МОК не спрашивает израильских спортсменов об их отношении к бомбежкам сектора Газа, а американских - к бомбежкам США других стран. Об этом на радио "Вести ФМ" рассказал политолог Сергей Михеев, который также упрекнул ОКР в двойственной позиции.
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"Почему бы не спросить всех спортсменов Израиля, которые туда приезжают, как они относятся к военной операции своего государства на оккупированной территории государства Палестина. Или, например, спортсменов из Великобритании пусть спрашивают, как они относятся к военной операции Великобритании на Фолклендах (в 1982 году. - прим. Накануне.RU). Они за или против? И пусть подпишут это. Давайте спросим американских спортсменов, как они относятся к атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. А дальше Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак. Пусть они все выскажутся по этим поводам. Как они относятся к тому факту, что американские военные воюют в Сирии, хотя их никто туда не звал. То есть или вы с одними мерками ко всем подходите, или вы выполняете чью-то политическую волю и являетесь подразделением чьего-то политического проекта", - рассказал эксперт.

При этом он обратил внимание на более чем странную позицию ОКР. Президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, но только если дискриминации россиян не будет. А она, по мнению Позднякова, будет.

"То есть ты езжай, но смотри, если что-то подпишешь - здесь будут проблемы. Тогда вы его толкаете к тому, чтобы он там остался? Ведь он подписывает там бумагу и потенциально становится фигурантом разбирательства здесь, на Родине. Так к чему вы его толкаете? Вы или запретите ему, или скажите, что в этом случае мы сделаем исключение. Но исключение тоже делать нельзя. Зачем ставить людей в такую ситуацию?" - вопрошает Михеев.

Он считает, что решение не участвовать в этом унижении (осуждении своей страны для допуска) должно быть принято на уровне государства.

Характерно, что мэр Парижа Анн Идальго заявила, что об осуждении израильскими спортсменами агрессии Израиля против палестинцев не может быть и речи. Они должны выступать без всяких предварительных условий.

Теги: МОК, ОКР, олимпиада


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