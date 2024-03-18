Дело экс-главы Горнозаводска Александра Афанасьева направлено в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021 г. подозреваемый передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двум своим знакомым – генеральному директору общества и его заместителю, которые за получение долей внесли по 10 тысяч рублей каждый, при их реальной стоимости более 10 млн руб.

"Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, желая передать двум своим знакомым фактическое управление коммунальным предприятием, подозреваемый и указанные лица на общем собрании приняли решение о внесении изменений в учредительные документы. В результате руководителям общества и муниципалитету было предоставлено равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности реально влиять на принимаемые решения по управлению организацией, контроль над которым фактически перешел руководителям общества", - говорится в сообщении.

В результате противоправных действий чиновника, произошло банкротство предприятия.

Уголовное дело направлено в Чусовской городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.