18 Марта 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Газпромнефть-Ямал / Алексей Дидух

Для школьников рабочие профессии становятся престижнее офисных

В ходе опроса карьерных предпочтений молодежи 40% школьников подтвердили, что считают рабочие профессии престижнее офисных, противоположное мнение имеют 35% и 25% - не дали однозначной оценки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на президентской платформе "Россия – страна возможностей".

Также опрос показал, что 46% школьников считают рабочие профессии хорошо оплачиваемыми. При этом 44% опасаются, что в будущем роботы и компьютеры заменят некоторые профессии.

Востребованность рабочих специальностей отметила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. За год число вакансий в производственной сфере выросло на 122%, при этом наибольший спрос наблюдается на квалифицированные кадры.

По мнению 78% школьников основными критериями выбора профессии отметили личный интерес и возможность самореализации. Для 55% важно приносить пользу обществу, для половины опрошенных главным мотивирующим фактором является будущий доход.

"Важно показывать молодым ребятам, что нефтегазовая сфера меняется в ногу со временем, поэтому "Газпромнефть-Ямал" регулярно проводит профориентационные экскурсии для школьников в Интегрированном центре разработки месторождений компании в Тюмени, а также на производственных объектах Новопортовского месторождения в Ямальском районе. Благодаря таким проектам учащиеся видят, что в отрасли применяются цифровые технологии, используются нестандартные решения и управляет процессом современная и динамичная команда, к которой они могут присоединиться", – прокомментировал операционный директор "Газпромнефть-Ямала" Эльдар Латыпов.

Всероссийский опрос проводился среди школьников и их родителей в онлайн-формате с ноября 2023 года по февраль 2024 года. В исследовании приняли участие свыше 1,4 тысяч респондентов.

Теги: Россия страна возможностей, профессии, профориентация, школьники


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