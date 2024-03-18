Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

К осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%. Об этом сообщила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, пишет "Парламентская газета".

По ее словам, необходимо удовлетворить растущий спрос, то есть модернизировать старые мощности, для чего потребуются финансовые средства.

Производители молока и молочной продукции отметили, что ее себестоимость за прошлый год выросла на 16%. Вместе с тем увеличилось и потребление молочной продукции, в том числе благодаря увеличению доходов граждан. Все это может привести к росту цен на товар, заявил председатель Национального молочного союза Артем Белов.

В июне прошлого года сообщалось о проверке ФАС магазинов по факту завышения стоимости молочной продукции. Просьба поступила от депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам. Как следовало из обращения, в текущем году наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Как считают переработчики, это связано с уменьшением потребления. При этом в торговых сетях сохранялись наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%.