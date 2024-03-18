В Забайкалье 20 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения поезда с машиной

В Забайкальском крае из-за выезда легковушки на ж/д переезд с рельсов сошли около 20 пустых грузовых вагонов.

ЧП произошло на перегоне Горелый – Бамовская. В Забайкальской железной дороге сообщили, что выезд машины на переезд был несанкционированным.

Сейчас движение на участке приостановлено. Известно, что в поезде никто не пострадал, по людям в машине информация уточняется.

"Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович, Могоча. В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток – Москва", - сообщили в пресс-службе ЗЖД.